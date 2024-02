Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Wohnung eingebrochen, Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Am Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Burdastraße unbefugten Zugang zu einer Wohnung. Die Schadenshöhe beläuft sich nach derzeitigem Erkenntnisstand auf rund 800 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg unter der Nummer 0781 21-2200 in Verbindung zu setzen. /sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell