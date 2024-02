POL-OG: Lahr - Eingeschlagene Fahrzeugscheibe, Zeugen gesucht

Lichtenau (ots) - Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch Aufhebeln der Hintertür in eine Metzgerei in der Straße "Auf der Schanz". Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch die Täterschaft zunächst die Außenbeleuchtung deaktiviert, welche den rückwärtigen Gebäudebereich beleuchtete. Anschließend wurde versucht, durch Aufhebeln des Hintereingangs in die neben der ...

mehr