Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Einbruch in Metzgerei, Hinweise erbeten

Lichtenau (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Nacht von Samstag auf Sonntag durch Aufhebeln der Hintertür in eine Metzgerei in der Straße "Auf der Schanz". Nach bisherigen Erkenntnissen wurde durch die Täterschaft zunächst die Außenbeleuchtung deaktiviert, welche den rückwärtigen Gebäudebereich beleuchtete. Anschließend wurde versucht, durch Aufhebeln des Hintereingangs in die neben der Metzgerei gelegene Bäckerei zu gelangen. Als dies offensichtlich nicht gelang verschaffte sich der Täter Zugang zur Metzgerei. Im Inneren wurden wohl Schränke und Schubladen durchsucht, entwendet wurde nichts. An beiden Türen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 1.600 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07227 2221 mit den Beamten des Polizeipostens Lichtenau in Verbindung zu setzen. /ha

