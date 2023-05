Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Klein-Winternheim - Einbruch in Kindertagesstätte

Mainz (ots)

Bereits in der Nacht auf Samstag gelang es bislang unbekannten Tätern in die Kindertagesstätte, "Wiese Kunterbunt" - "An der Backhauswiese" in Klein- Winternheim einzubrechen. Sie öffneten dazu auf unbekannte Art die Notausgangstür und betraten mehrere Räume. Offensichtlich wurden sie in ihrem Vorhaben aber gestört und verließen die KiTa zunächst ohne Diebesgut. In der Nacht auf Sonntag betraten möglicherweise die gleichen die Täter die KiTa und entwendeten Bargeld. Die Kriminalpolizei Mainz hat erste Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden, Tel.: 06131 - 65 3633.

