POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Westhausen: 37-jährige bei Unfall schwer verletzt

Am Mittwoch, gegen 14:06 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem folgenschweren Unfall auf der Bundesstraße 29 bei Westhausen. Ein 54-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw der Marke Renault befand sich auf der Strecke zwischen Lauchheim und Westhausen und kollidierte mit der Fahrerin einer Mercedes-Benz B-Klasse. Der Mercedes-Benz wurde bei dem Zusammenstoß von der Fahrbahn geschleudert und die Fahrerin dabei schwer verletzt. Sie musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Wie es zu dem Unfall kam muss nun ein Gutachten klären. An beiden Fahrzeugen entstand einen Totalschaden von je etwa 15.000 Euro. Die Strecke musste für knapp viereinhalb Stunden für die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn gesperrt werden.

