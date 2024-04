Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Mögglingen: Unfall auf B29

Ein 27-jähriger Lenker eines Opel befuhr am Mittwoch um kurz vor 0:30 Uhr die B29 von Mögglingen in Richtung Essingen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung konnte der Fahrer seine Spur nicht halten und kollidierte mit einem Hyundai auf der anderen Fahrspur. Hierbei wurde der 27-jährige Beifahrer im Opel, sowie der 26-jährige Hyundai-Fahrer leicht verletzt.

Westhausen: Kettenreaktion

Um kurz nach 14:15 Uhr fuhren hintereinander vier PKW-Lenker von der BAB 7, Anschlussstelle Westhausen, ab und wollten alle auf die B29 einfahren. Nachdem die dortige Ampel rot zeigte, musste die Fahrzeuglenker anhalten. Die 70-jährige Lenkerin eines VW Tiguan verwechselte dabei das Gaspedal mit dem Bremspedal und beschleunigte ihr Fahrzeug. Der VW prallte auf den davorstehenden Peugeot Boxter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Boxter auf eine Daimler A-Klasse aufgeschoben und die A-Klasse wiederum auf einen Seat. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von mindestens 40.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bopfingen: Motorrad prallt gegen Leitplanke

Am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr fuhr ein 31-jähriger Lenker eines Kawasaki-Motorrades die L1070 von Hohenberg in Richtung Bopfingen. Vermutlich aufgrund nasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortigen Schutzplanken. Hierbei stürzte der Fahrer und verletzte sich leicht. An seinem Krad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Ein Hyundai Ionic, welcher im Hirschgäßle geparkt war, wurde am Dienstag zwischen 16 Uhr und 19:30 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

