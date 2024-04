POL-AA: Waldstetten: Suche nach Person

Aalen (ots) - Weinstadt: Unfall im Kreisverkehr Ein 38-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 7.30 Uhr den Kreisverkehr in der Schorndorfer Straße, wechselte dort die Fahrspur um in Richtung Waiblingen auszufahren. Hierbei erkannte er zu spät einen vorausfahrenden VW-Fahrer, der wegen eines querenden Fußgängers anhielt. Beim Auffahrunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. Großaspach: Frontalzusammenstoß Ein 70-jähriger ...

