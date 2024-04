Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Eigentumsdelikte - Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Brillen

Am Montag begab sich gegen 17.10 Uhr ein etwa 55 bis 60 Jahre alter Dieb in ein Brillengeschäft, das sich in der Schwatzbühlgasse befindet. Er entwendete zehn Brillengestelle und flüchtete. Ein Zeuge wurde auf den Diebstahl aufmerksam, verfolgte den Dieb und nahm ihm das Diebesgut wieder ab. Vermutlich stieg der Dieb am Haalplatz in einen grau/weißen Audi. Der Mann war etwa 1,90 Meter groß, schlank und hatte eine Glatze und keine Zähne mehr, bis auf einen Godlzahn. Er trug eine auffällig große schwarze Brille, Leder-Leggings, Strickpulli sowie eine Umhängetasche mit goldenem Schriftzug. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Mainhardt: Diebstahl auf Baustelle

Diebe entwendeten in der Nacht auf Dienstag von einer Baustelle im Bereich Hütten eine Rüttelplatte sowie von einem Bagger eine Grabenwanne samt Drehantrieb und Schnellwechselsystem. Der Wert der Geräte beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Die Hinweise auf die Diebe, die vermutlich mit einem entsprechend großen Fahrzeug unterwegs waren, werden vom Polizeiposten Mainhardt unter Telefon 07903/940010 entgegengenommen.

Gaildorf: Holzfigur beschädigt

Zwischen Montag und Dienstag wurde eine große Holzfigur beschädigt, die vor der Bücherei in der Karlstraße steht. Der Schaden wird auf 800 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter Telefon 07971/95090 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Im Bereich der Ortsdurchfahrt von Rötenhof kam ein unbekannter Fahrzeugführer von der Fahrbahn ab und fuhr einen Baum um. Der Unfall ereignete sich zwischen Montagabend, 21 Uhr und Dienstag, 9 Uhr. Der Verursacher legte den Baum zur Seite und entfernte sich. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 erbeten.

Frankenhardt: Diebstähle aus Fahrzeugen

In der Nacht auf Dienstag entwendete ein Dieb aus zwei Fahrzeugen, die im Ulmenweg von Oberspeltach abgestellt waren, Bargeld sowie unter mehrere Bank- und Tankkarten. Hinweise auf den Dieb bzw. verdächtiger Wahrnehmungen erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800.

