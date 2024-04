Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15.45 Uhr drang ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Wohnung in der Gartenstraße ein, indem er zuvor die Wohnungstür aufhebelte. In der Wohnung wurde ein Schrank im Schlafzimmer durchsucht und daraus Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 1500 Euro entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag um kurz vor 17 Uhr an der Kreuzung Hofackerstraße / Aalstraße. Eine 69-jährige Renault-Lenkerin befuhr die Hofackerstraße in Richtung Aalstraße. An der Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Honda, der von einem 28-Jährigen gelenkt wurde. Verletzt wurde niemand.

Abtsgmünd: Stromkasten beschädigt

Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte am Montag um kurz vor 17 Uhr einen Stromkasten im Gartenweg. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Neresheim: Geparkten PKW zerkratzt

Gegen 16 Uhr stellte eine 38-Jährige ihren VW Passat auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heidenheimer Straße ab. Als sie etwa 15 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die linke hintere Tür zerkratzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Geparkten PKW beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Montag zwischen 6:45 Uhr und 13.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Golf, welcher auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Bosch-Straße, bei den dortigen Kleidercontainern geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364/955990 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

In der Karlstraße kam es am Montag um 9.10 Uhr zu einem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand. Eine 26-jährige Lenkerin eines Skoda missachte dort die Vorfahrt einer 25-Jährigen und prallte gegen deren Mercedes-Benz.

Mutlangen: Staubsauger beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf dem Gelände einer Tankstelle in der Gmünder Straße einen dort aufgestellten Staubsauger. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell