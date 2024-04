Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pedelec entwendet - Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Aalen/Unterkochen: Pedelec entwendet

Im Bischof-Hefele-Weg wurde am Montag zwischen 17 Uhr und 18:15 Uhr ein Pedelec im Wert von rund 5900 Euro entwendet. Das Pedelec stand an einem dortigen Parkplatz angeschlossenen an einem Radständer. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Eine 41-jährige Fiat-Fahrerin übersah am Dienstag, gegen 8 Uhr, in der Weidenfelder Straße eine vorfahrtsberechtigte 63-jährigen Hyundai-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand.

