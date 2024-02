POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Finnentrop (ots) - Am Freitagmorgen (23.02.2024) kam es um 05:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Bamenohl. Ein 54-jähriger Autofahrer befuhr zunächst die Johannes-Scheele-Straße und wollte dann nach links auf die Bamenohler Straße einbiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Lichtzeichenanlage vor Ort noch nicht in Betrieb. Beim Einbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem 59-jährigen Fahrradfahrer. Der Radfahrer stürzte ...

