Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fichtenau: Schwerer Unfall auf Autobahn A7

Aalen (ots)

Auf der Autobahn A7 in Fahrtrichtung Ulm ereignete sich am Dienstag gegen 16.10 Uhr ein Auffahrunfall. Nach ersten Informationen fuhr ein Transporterfahrzeug bei einem Rückstau auf Höhe Krettenbach auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Mindestens ein Insasse sei bei diesem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Die Feuerwehr und Rettungsdienste sind im Einsatz, wobei auch ein Rettungshubschrauber vor Ort eingesetzt ist. Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Ulm gesperrt. Der Verkehr in Richtung Süden wird an der Anschlussstelle Dinkelsbühl ausgeleitet. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist bislang nicht absehbar. Zum detaillierten Unfallhergang sowie über das genaue Ausmaß des Unfalls liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Das Polizeipräsidium Aalen wird zu einem späteren Zeitpunkt hierüber nachberichten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell