Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrraddiebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Der Fahrer eines weißen Transporters befuhr am Montag gegen 8 Uhr die Straße Frühlingshalde und fuhr trotz Gegenverkehr an geparkten Autos vorbei. Der 14-jährige entgegenkommende Radfahrer wich dem Transporter aus und stürzte am Bordstein, wobei er sich leicht verletzte. Der Fahrer des weißen Transporters fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Pkw gegen Pedelec

Am Dienstagabend gegen 19 Uhr ereignete sich auf der Karolinger Straße in Fellbach ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Ein 49-jähriger BMW-Fahrer war in Richtung Fellbacher Straße unterwegs, als er an einer Einmündung einen 39-jährigen Pedelec-Fahrer übersah. Durch die Kollision kam der 39-jährige Pedelec-Fahrer zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch einen Rettungswagen ins nächstgelegene Krankhaus gebracht.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Zwischen Sonntag und Dienstag, 18:00 Uhr, kam es in der Schmidgallstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Geräteschuppen und entwendete daraus zwei Fahrräder im Gesamtwert von 3.000 Euro. Es handelt sich zum einen um ein weißes Fahrrad der Marke Santa Cruz Chameleon, zum anderen ein schwarzes Fahrrad der Marke Rose. Bislang gibt es keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter. Personen, die sachdienliche Informationen zum Diebstahl machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/694-0 zu melden.

