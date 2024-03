Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Tonne

Apolda (ots)

In den frühen Abendstunden des 23.03.2024 gegen 18:30 Uhr wurde ein Brand eines Müllcontainers in Apolda gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr und die Kollegen der PI Apolda waren zeitnah am Einsatzort. Dort brannte eine Mülltonne für Altpapier. Die umherstehenden Bewohner hatten bereits glücklicherweise die brennende Tonne von anderen weggezogen, um ein Übergreifen der Flammen auf weitere Tonnen zu verhindern. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Es wurden keinen Personen verletzt. Hinweise zur Brandursache, zu verdächtigen Personen etc. nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter 03644-541-0 entgegen.

