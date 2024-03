Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen in Rauschwitz - Ortsname ist Programm

Rauschwitz (ots)

Bei Verkehrskontrollen am Freitagabend in der Ortslage Rauschwitz kamen zwei Verstöße zu Tage. Kurz vor 20 Uhr zogen die Beamten einen 43-Jährigen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr. Hierbei konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Bei einem Vortest zeigte das Gerät stolze 1,88 Promille an. Folglich musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Knappe zwei Stunden später fuhr ein 25-Jähriger in die Kontrollstelle. Für den Ford-Fahrer ergaben sich hierbei gleich mehrere Problemstellungen. Zum einen war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, dann stand er noch mit 0,38 mg/l unter Alkoholeinfluss und da aller guten oder auch manchmal schlechten Dinge drei sind, lag noch ein Vollstreckungshaftbefehl gegen den jungen Mann vor. Folglich wurde ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest durchgeführt, der Fahrzeugschlüssel an die Eltern übergeben und der Beschuldigte nach Begleichung von 480 Euro aus der Maßnahme entlassen.

