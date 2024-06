POL-MK: Sperrmüllfeuer und Einbruchsplan

Werdohl (ots) - Im Sundern stellte ein 62 Jahre alter Werdohler am Mittwoch Hebelspuren an der Haustür seines Einfamilienhauses fest. Scheinbar haben Unbekannte über Nacht versucht, die Tür aufzubrechen. Am Vorabend, gegen 23 Uhr, war noch alles in Ordnung. Zudem wurde am Samstag, wie nun gemeldet wurde, in die Lagerräume einer Firma am Brauck eingebrochen. Dort haben sich die Täter gewaltsam Zutritt verschafft und kleinere Werkzeuge und eine Digitalkamera gestohlen. ...

mehr