Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall

Ludwigsau (ots)

Am Sonntag (09.06.) ereignete sich in Ludwigsau ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 81-jährige Frau uns Leben kam. Nach bisher vorliegenden Meldungen befand sich die Dame auf einem Privatgrundstück, als sie von einem dort rangierenden Pkw Opel Corsa erfasst und überrollt wurde. Hierbei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 86-jährige Fahrer des Corsa wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Neben zahlreichen Rettungskräften von DRK und Feuerwehr waren auch ein Notarztteam sowie zwei Streifen der Polizeistation Bad Hersfeld im Einsatz. Zur Betreuung der Angehörigen wurde weiterhin ein Notfallseelsorger hinzugezogen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter für Unfallanalytik beauftragt. Nach derzeitigen Informationen entstand an dem Pkw kein Sachschaden.

