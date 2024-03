Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagmorgen (15.03.2024) kam es in der südlichen Innenstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses alarmierte die Polizei, da sein Nachbar randalieren würde. Der 34-jähriger Mann drohte den Polizeikräften sie zu erschießen. Der Mann, welcher sich in seiner Wohnung eingeschlossen hatte, befand sich augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Der Bereich wurde mit starken Polizeikräften abgesperrt. Der 34-Jährige wurde von Spezialkräften in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht.

