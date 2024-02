POL-PDNR: Sachbeschädigung auf Karnevalsparty

Linz am Rhein, Marktplatz (ots) - Am Samstag, den 03.02.2024 fand um 11:55 Uhr auf dem Markplatz in Linz eine genehmigte Versammlung mit dem Motto "Demonstration für Demokratie und Vielfalt. Gegen Rechtsextremismus! Linz bleibt BUNT" statt. Die Teilnehmerzahl wird auf rund 500 geschätzt. Die Versammlung verlief friedlich und aus polizeilicher Sicht ohne besondere Vorkommnisse. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

