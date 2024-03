Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am späten Donnerstagabend (14.03.2024), gegen 22:05 Uhr, warf ein Unbekannter einen Stein gegen die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Stadtmauer". Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell