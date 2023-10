Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verfolgungsfahrt nach Einbruch in Tankstelle

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

In der Nacht zu Montag (23. Oktober) wurde in eine Tankstelle an der Zeithstraße in Neunkirchen-Seelscheid eingebrochen und Tabakwaren in einem vierstelligen Wert entwendet.

Gegen 02:00 Uhr wurde ein Anwohner auf laute Geräusche aufmerksam. Als er vor seine Haustür trat, sah er drei männliche Personen, die auf dem Tankstellengelände umherliefen und Zigarettenpackungen in eine große Tasche steckten. Im Anschluss flüchteten sie mit einem roten VW Golf über die Zeithstraße in Richtung Siegburg. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass eine Fensterscheibe der Tankstelle offensichtlich mit einem Gullydeckel eingeworfen worden war.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen kam den eingesetzten Beamten das flüchtige Fahrzeug auf der Bundesstraße 507 (B507) entgegen. Die Polizisten wendeten den Streifenwagen und nahmen umgehend die Verfolgung der drei Tatverdächtigen in Richtung Lohmar-Donrath auf. Trotz wiederholter Anhaltezeichen setzten die Unbekannten ihr Fahrt fort, erhöhten die Geschwindigkeit zeitweise auf mehr als 100 km/h und fuhren über mehrere rotlichtzeigende Ampeln. Andere Verkehrsteilnehmer wurden dabei nicht gefährdet. Mehrere Streifenwagen verfolgten die Tatverdächtigen bis auf das Stadtgebiet Köln. Kölner Polizeikräfte koordinierten von da an die weiteren Fahndungsmaßnahmen.

Im Einmündungsbereich Theodor-Heuss-Straße / Eiler Straße / Maarhäuser Weg beabsichtigten die Flüchtigen von der Eiler Straße auf den Maarhäuser Weg abzubiegen. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam der VW von der Fahrbahn ab und fuhr durch ein angrenzendes Feldstück. Dadurch wurde das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt. Trotzdem setzten die Unbekannten mit dem unfallbeschädigten Fahrzeug ihre Flucht fort. Im Bereich der Frankfurter Straße / Hirschgraben kam es zu einem zweiten Verkehrsunfall. Im Einmündungsbereich kollidierte der PKW mit einem Verkehrsschild, wodurch dieses beschädigt wurde. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß hielten die Tatverdächtigen den Golf auf der Straße "Hirschgraben" in Köln-Porz an und flüchteten weiter zu Fuß in Richtung Heumarer Mauspfad. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers und der Diensthundführer konnten die drei Männer bislang entkommen. Sie werden wie folgt beschrieben:

Zwei der drei Männer sind etwa im Alter von 30 bis 35 Jahren und zwischen 175 cm und 190 cm groß. Einer der beiden trug gelbe Handschuhe, eine schwarze Daunenjacke, schwarze Schuhe mit heller Sohle und eine schwarze Jeanshose.

Der Andere trug rote Handschuhe, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose. Auf dem Kopf hatte er eine schwarze Stirnlampe.

Der dritte Tatverdächtige war mit einer hellen Jacke bekleidet.

Das erheblich beschädigte Fluchtfahrzeug wurde sichergestellt. Im Inneren des Fahrzeugs fanden die Beamten das Diebesgut. Ob es sich dabei um das gesamte Diebesgut handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung zu setzen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell