Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw kollidiert mit Mauer

Apolda (ots)

Am 23.06.2023 gegen 18:00 Uhr kam es zu einem Unfall in der Straße Heidenberg in Apolda. Ein 27-jähriger Nissan-Fahrer fuhr aus Richtung des Kreisverkehrs Bachstraße kommend in Richtung Robert-Koch-Straße. Dabei verlor er aufgrund der Witterungsverhältnisse in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Mauer. Die Mauer wurde durch den Zusammenprall stark beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

