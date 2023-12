Polizei Dortmund

POL-DO: Betrüger bestiehlt 92-Jährigen - Zeugen ermöglichen schnelle Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1164

Am Montag (4. Dezember) hat ein Betrüger einen 92-Jährigen im Rodenbergpark in Dortmund durch einen "Geldwechseltrick" bestohlen. Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte den Täter und ermöglichte so eine schnelle Festnahme.

Der Senior lief gegen 14:05 Uhr im Rodenbergpark in Richtung des Aplerbecker Marktplatzes. Plötzlich sprach ihn ein unbekannter Mann an. Dieser fragte den 92-jährigen Dortmunder, ob er Geld wechseln könne. Als der Dortmunder seine Geldbörse herausholte, schubste ihn der Mann zu Boden und entriss ihm sein Bargeld. Durch Hilferufe wurden Zeugen auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei.

Ein Zeuge verfolgte den Täter in Richtung Wittbräucker Straße, wo er in ein Auto stieg und losfuhr. Die hinzugerufenen Beamten stellten den Pkw noch auf der Wittbräucker Straße fest. Dort hielten sie das Fahrzeug an und nahmen einen 23-Jährigen (ohne festen Wohnsitz) vorläufig fest. Bei ihm wurde das zuvor gestohlene Bargeld aufgefunden.

Die Einsatzkräfte nahmen den Täter für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Polizeiwache. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Raubes.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell