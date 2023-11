Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alarmanlage vertreibt Dieb

Erfurt (ots)

Am Dienstag wurde ein Einbrecher in Erfurt von einer Alarmanlage vertrieben. Der unbekannte Mann hatte versucht am frühen Abend im Schutz der Dunkelheit in ein Einfamilienhaus in der Andreasvorstadt einzubrechen. Nachdem der Täter an der Balkontür scheiterte, versuchte er sein Glück an der Hauseingangstür. Dabei löste er den Einbruchalarm aus. Aus Sorge entdeckt zu werden, ergriff der Unbekannte schließlich die Flucht. Zwar machte der Täter keine Beute, dafür verursachte er aber einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. (JN)

