LPI-EF: Verkehrsunfall mit zwei Verletzen

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein Randalierer verewigte sich am vergangenen Wochenende an einem Auto in Buttstädt. Der Unbekannte hatte sich zunächst auf ein Firmengelände geschlichen und sich einem dort geparkten Sprinter annähert. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er die Beifahrerseite und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Anschließend flüchtete er unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (SE) Rückfragen bitte an: ...

