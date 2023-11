LPI-EF: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Erfurt (ots) - Hohen Sachschaden verursachte ein Einbrecher in der Nacht zu Dienstag an einem Auto im Norden von Erfurt. Der Unbekannte hatte sich zunächst mit Gewalt Zugang zu einer Garage in der Mainzer Straße verschafft, in welcher sich mehrere Autos befanden. Aus dieser stahl er mehrere Werkzeuge, ein Winkelmessgerät und ein Motorrad. Beim Herausschieben des Zweirads blieb der Dieb an einem McLaren hängen und verewigte sich so mit mehreren Kratzern im Lack des ...

