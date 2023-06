HZA-FF: Schnuppertag beim Zoll in Schwedt/Oder

Frankfurt (Oder) (ots) - Das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) lädt interessierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 zu einem Schnuppertag an den Standort in Schwedt/Oder ein. Wann: 07.07.2023 von 15:00 Uhr bis ca. 18:30 Uhr Wo: Bahnhofstraße 1 in 16303 Schwedt/Oder Anmeldung per E-Mail: zoll-karriere.hza-ff@zoll.bund.de bis zum 30.06.2023 Die Mädchen und Jungen erhalten einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag beim ...

