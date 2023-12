POL-DO: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Fußgänger und entfernt sich vom Unfallort

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1162 Heute (4.12.2023) um 10:44 Uhr fuhr ein Opel in Dortmund überraschend auf dem Wickeder Hellweg über die Gegenfahrbahn und prallte ungebremst in die gegenüberliegende Hauswand. Am Steuer befand sich ein 82-jähriger Dortmunder, der bereits auf die Ansprache der Ersthelfer nicht mehr reagierte. Der Fahrer verstarb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zu der genauen Unfallursache dauern an. ...

