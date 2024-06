Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Automatenknacker gefasst und Lampe zerstört

Lüdenscheid (ots)

Automatenknacker gefasst - Suche nach Zeugen In der Nacht auf Donnerstag wurde gegen 3:20 Uhr gemeldet, dass am Buschhauser Weg ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Die Polizei erschien zügig vor Ort und konnte einen 21 - Jährigen in einem angrenzenden Gebüsch festnehmen. Im Umfeld wurden Werkzeuge aufgefunden, womit der Automat vermutlich aufgebrochen wurde. Einem weiteren Streifenwagen kam zudem ein Audi mit zu hoher Geschwindigkeit auf der Anfahrt zum Tatort entgegen, er war besetzt mit zwei Personen. Das Auto konnte später nicht mehr angetroffen werden, jedoch könnte dieses im Zusammenhang mit der Tat stehen, der Automat wurde vollständig entleert und es konnte bei dem vor Ort angetroffenen Tatverdächtigen zunäxchst keine Tatbeute gefunden werden. Die Polizei sucht daher Zeugen, die ein verdächtiges Fahrzeug oder verdächtige Personen gesehen haben. Der 21 - Jährige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt, die Werkzeuge und weitere Gegenstände wurden als mögliche Beweismittel sichergestellt. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Lampe demoliert

Am Donnerstag wurde ein Anwohner an der Karlstraße erschreckt, da er ein Knallgeräusch nahe eines Mehrfamilienhauses hörte. Er ging zur Straße und sah drei Jugendliche, die wegrannten. Anscheinend haben sie eine Lampe auf dem Grundstück des Hauses beschädigt, das Gehäuse zerbrach. Die Personen seien etwa 16-18 Jahre alt gewesen und etwa 1,70 - 1,75m groß. Bekleidet waren sie mit einem rosa, einem blauen und einem schwarzen T Shirt. Zeugen können sich and ie Polizei in Lüdenscheid wenden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell