Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Einbruch in Friseurgeschäft

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee - In der Zeit von Freitag, den 23.04.2024; 18:30 Uhr bis Samstag, den 24.02.2024, 10:15 Uhr ist es in Ganderkesee in der Huder Straße zu einem Einbruch in ein Friseurgeschäft gekommen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden neben einer geringer Menge Bargeld Haarschneidemaschinen, Föne und eine Kaffeemaschine. Eine genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell