Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - VW Multivan entwendet

Täter entfernen sich in unbekannte Richtung

Uedem-Uedemerbruch (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (16. Mai 2024), 22:00 Uhr und Freitag (17. Mai 2024), 12:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit "Am Bahndamm" in Uedem zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten, auf bislang unbekannte Weise, einen braunen VW Mulitivan, welcher in einer Grundstückseinfahrt abgestellt gewesen war und zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen KLE-H231 trug. Der 56-jährige Halter informierte die Polizei über den Diebstahl des Wagens, mit welchem sich der oder die Täter in unbekannte Richtung entfernt hatte.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell