Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Lüllingen - Verkehrsunfall

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Zwei PKW wurden abgeschleppt

Geldern-Lüllingen (ots)

Am Samstagmorgen (18. Mai 2024) gegen 06:35 Uhr kam es an der Kreuzung an de Klus / Twistender Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autos zusammenstießen. Ein 55 Jahre alter Mann aus Leverkusen kam von der Twistender Straße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Genieler Straße passieren, als es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten, von links kommenden Mercedes CLA 200 D eines 44-jährigen Kevelaerers kam. Der VW Multivan des 55-Jährigen und auch der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß zogen sich beide Fahrer Verletzungen zu. Der Leverkusener musste in Krankenhaus gebracht werden. (as)

