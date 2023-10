POL-HSK: Versuchtes Raubdelikt am Hüstener Markt

Arnsberg (ots) - Ein 16-Jähriger aus Ense wurde am Sonntag Opfer eines Raubes in Hüsten. Gegen 20:45 Uhr hielt er sich mit seinem Pedelec im Bereich des Schwimmbades auf der Straße "Am Solepark" in Hüsten auf. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte den 16-Jährigen mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Pedelecs. Der Täter flüchtete mit der Tatbeute in Richtung Westring. Er kann wie folgt beschrieben ...

