Weeze (ots) - In der Nacht von Freitag (17. Mai 2024) auf Samstag, entwendeten unbekannten Täter ein Kleinkraftrad der Marke Kwang Yang welches auf der Ulmenstraße in Weeze abgestellt war. An dem Fahrzeug war das blaue Versicherungskennzeichen 243JOI angebracht. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080 entgegen.(Lst) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve ...

