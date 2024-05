Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

Kollision beim Abbiegen

Eine Schwerverletzte und zwei leicht verletzte Personen

Kalkar/ Niedermörmter (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag (19. Mai 2024) gegen 12:25 Uhr auf der B 67, Appeldorner Straße, in Höhe des Zubringers zur Bundesstraße. Eine 51 Jahre alte Frau aus den Niederlanden (Koudekerk aan den Rijn) befuhr mit ihrem Citroen C3 die B 67 in Richtung Rees, als sie nach links auf den Zubringer der B 67 abbiegen wollte. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten und entgegenkommenden Volvo 940 GL einer 40-jähriger Frau aus Kalkar. Durch die Kollision wurde die 40-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 51-jährige blieb unverletzt. In ihrem Auto befanden sich noch drei weitere Mitfahrende. Zwei von ihnen (14 und 17 Jahre alte Jugendliche aus den Niederlanden) erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell