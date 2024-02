Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Westerstede: Mehrfache Brandlegungen auf Herrentoilette beim ZOB+++

Oldenburg (ots)

Bereits seit Jahresbeginn ist es im Stadtgebiet von Westerstede am Hermannplatz (ZOB) auf der dortigen Herrentoilette zu mehreren Brandlegungen gekommen. Letztmalig wurde ein erloschenes Feuer durch das Reinigungspersonal am Donnerstag,15.Februar 2024 festgestellt. Weitere erloschene Feuer sind bereits schon am Montag, 12.02.2024 und am Mittwoch, 14.02.2024 gemeldet worden. Es wird davon ausgegangen, dass die Feuer in den Abend- bzw. Nachtstunden durch eine unbekannte Täterschaft entfacht werden. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Die Polizei Westerstede bittet dringend darum, dass sich Zeugen melden, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen durch Feuer geben können. Die Polizei in unter der Telefonnummer: 04488/833-115 erreichbar.

