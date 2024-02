Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Lagerhalle - Diebe entwenden Kupfer

Oldenburg (ots)

Auf das Betriebsgelände einer Firma konnten Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag gelangen, aus einem Lagerraum konnten diese mehrere hundert Kilogramm Kuper entwenden.

Zu einem Einbruch in einen Lagerraum einer Firma in der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße wurde die Polizei am Dienstagmorgen gerufen. Den ersten Ermittlungen zufolge drangen bisher unbekannte Täter in der Nacht zuvor auf das Gelände der Firma ein und hebelten dann eine Tür zu dem Lagerraum auf.

Aus diesem entwendeten die Täter mehrere hundert Kilogramm Kupfer und konnten mit der Beute unerkannt entkommen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen der Tat, diese können sich unter der Rufnummer 0441-7904115 melden. (229503)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell