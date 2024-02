POL-OL: ++ Westerstede : Verkehrsunfallflucht ++

Oldenburg (ots) - In den Morgenstunden des Freitags, den 16.02.2024, kam es in Nordloh zu einem Wohnungseinbruch. Betroffen ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Nordloher Dorfstraße. Zwischen 07:30 und 12:00 Uhr gelang es der bislang unbekannten Täterschaft, die Tür zur Wohnung zu überwinden und die Innenräume zu durchsuchen. Am Ende konnte Bargeld in ...

