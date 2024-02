POL-OL: Autofahrer mit Drogenbeeinflussung nach Verkehrsunfallflucht gestellt

Oldenburg (ots) - Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße kam es bereits in der letzten Woche, die Polizei sucht mögliche Zeugen. In ein Einfamilienhaus in der Lessingstraße brachen bisher unbekannte Täter in der Zeit vom 3. Februar bis zum 11. Februar ein. In dem Wohnhaus durchsuchten die Täter mehrere Räume und konnten mit Schmuck und Bargeld unerkannt entkommen. Die Polizei sucht mögliche Zeugen der Tat, auch kleinere Beobachtungen könnten ...

mehr