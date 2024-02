POL-OL: Blockadeaktion an Zentrallager in Neuenkruge

Oldenburg (ots) - Am Montag, 19.02.2024, zwischen 13:00 und 17:15 Uhr kollidierte ein derzeit unbekanntes Kraftfahrzeug in der Bankstraße in Westerstede mit dem Außenspiegel eines ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten PKW Ford Fiesta. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise werden beim Polizeikommissariat Westerstede unter 04488/833-115 entgegengenommen. ...

