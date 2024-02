POL-OL: Frau durch Angriff mit Pfefferspray verletzt

Oldenburg (ots) - Auf das Betriebsgelände einer Firma konnten Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag gelangen, aus einem Lagerraum konnten diese mehrere hundert Kilogramm Kuper entwenden. Zu einem Einbruch in einen Lagerraum einer Firma in der August-Wilhelm-Kühnholz-Straße wurde die Polizei am Dienstagmorgen gerufen. Den ersten Ermittlungen zufolge drangen bisher unbekannte Täter in der Nacht zuvor auf das ...

