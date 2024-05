Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Alleinunfall

62-jährige Pedelecfahrerin stürzt beim Auffahren auf den Radweg und verletzt sich schwer

Emmerich am Rhein/ Elten (ots)

Am Sonntag (19. Mai 2024) gegen 23:20 Uhr beabsichtigte eine 62-jährige Frau aus Emmerich mit ihrem Pedelec von der Beeker Straße auf den in gleicher Richtung verlaufenden Geh- und Radweg aufzufahren, als sie aus derzeit nicht bekannten Gründen gegen die Bordsteinkante stieß und stürzte. Die 62-Jährige war zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Ehemann auf der Beeker Straße in Richtung Schmidtstraße unterwegs, als sich der Unfall vor der Sandstraße ereignete. Durch den Sturz zog sich die Emmericherin schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell