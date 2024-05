Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl von Kfz

VW Multivan (KLE-QN722) von Einfahrt entwendet

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

In der Nacht von Mittwoch (15. Mai 2024) auf Donnerstag entwendeten unbekannten Täter einen VW Multivan, der auf der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße Nellenkath stand. Der VW führt das amtliche Kennzeichen KLE-QN722 und ist schwarz. Weiterhin befand sich ein Fahrradgepäckträger am Fahrzeug. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell