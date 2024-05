POL-BOR: Rhede - Neunjähriger wohlbehalten aufgefunden

Reken (ots) - Tatort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße; Tatzeit: 16.05.20224, 02.05 Uhr; In den Verkaufsraum einer Tankstelle eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bahnhof-Reken. Um in das Gebäude an der Bahnhofstraße zu gelangen, hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Dadurch löste eine Vernebelungsanlage aus. Die Täter brachen ihr kriminelles Vorhaben daraufhin ab und flüchteten nach ersten ...

