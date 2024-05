Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Einbrecher flüchten

Reken (ots)

Tatort: Bahnhof Reken, Bahnhofstraße;

Tatzeit: 16.05.20224, 02.05 Uhr;

In den Verkaufsraum einer Tankstelle eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Bahnhof-Reken. Um in das Gebäude an der Bahnhofstraße zu gelangen, hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Dadurch löste eine Vernebelungsanlage aus. Die Täter brachen ihr kriminelles Vorhaben daraufhin ab und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell