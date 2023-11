Polizei Hamburg

POL-HH: 231120-3. Radfahrer bei Verkehrsunfall in Hamburg-St. Georg tödlich verletzt - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 18.11.2023, 11:55 Uhr

Unfallort: Hamburg-St. Georg, Brockesstraße

Samstagmittag ist in St. Georg ein 33-jähriger Radfahrer von einem Reisebus erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 50-jähriger Pole mit seinem Reisebus die Kurt-Schumacher-Allee in Richtung stadteinwärts. Beim Rechtsabbiegen in die Brockesstraße erfasste der Bus den auf dem Fahrradweg in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer. Dieser wurde hierbei überrollt und lebensgefährlich verletzt.

Beim Eintreffen am Unfallort leiteten Polizisten sofort Reanimationsmaßnahmen ein, welche durch die Besatzung eines Rettungswagens fortgeführt wurden. Diese transportierte den 33-Jährigen unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag.

Beamte des Verkehrsunfalldienstes Süd (VD 4) übernahmen die ersten Ermittlungen und zogen für die Rekonstruktion des Unfallherganges einen Sachverständigen hinzu. Darüber übernahm eine Seelsorgerin vor Ort die Notfallbetreuung von Zeugen sowie des Busfahrers.

Ermittler der Verkehrsdirektion Innenstadt / West (VD 2) haben nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell