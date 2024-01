Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchte Einbrüche/ Seniorin betrogen

Is.-Letmathe (ots)

Unbekannte haben am Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, versucht, in eine Kfz-Werkstatt an der Straße Zum Engelsknapp einzubrechen. Es blieb beim Sachschaden an der Tür. Zwischen Mittwochmittag und Freitagmittag wurde versucht, Im Wietloh eine Garage gewaltsam zu öffnen. Dabei ging das Schloss zu Bruch.

Am Samstag haben Unbekannte die Bankdaten einer Seniorin abgefragt. Als ein Fremder ihre Bankkarte abholen wollte, weigerte sich die Frau jedoch.

Gegen 18.20 Uhr bekam die Seniorin einen Anruf. Der Anrufer stellte sich als Mitarbeiter der Sparkasse vor und behauptete, die Bank habe eine verdächtige Abbuchung gestoppt. Deshalb brauche er nun Angaben zu früheren Überweisungen sowie die PIN der Bankkarte. Die Seniorin gab beide Informationen preis. Darauf kündigte der Anrufer den Besuch eines Kollegen an, um die Bankkarte der Seniorin abzuholen. Noch während des Telefonates stand der angekündigte Mann vor der Tür der Wohnung An der Stennert. Er schaute sich in der Wohnung um und wollte die Bankkarte der Seniorin an sich nehmen. Das ließ die nicht zu, worauf der Komplize flüchtete. Die Frau schätzt ihn auf eine Größe von 1,80 Meter und ein Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Er ist dunkelhaarig und schlank, hat keinen Bart und sprach akzentfrei Deutsch. Die Polizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch ohne Erfolg verlief. Die Polizei warnt dringend davor, Fremde in die Wohnung zu lassen. Am Telefon sollten keine persönlichen Informationen gegeben werden - weder zu Wertgegenständen, noch zu Konten oder PIN. (cris)

