Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geldbörse mit Gewalt entrissen

Gronau (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in Gronau das Portemonnaie einer Seniorin geraubt. Die ältere Frau hielt sich gegen 13.15 Uhr auf dem Fußweg zwischen dem Johann-Christian-Eberle-Platz und der Neustraße auf, als es zu der Tat kam. Der unbekannte Täter entriss ihr die mit einer Schlaufe am Handgelenk befestigte Geldbörse und flüchtete Richtung Stadtpark. Der Täter war circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunkler Teint, schlank, schwarze, kurze gelockte Haare, bekleidet mit weißem Oversize-T-Shirt und einer schwarzen Hose. Zu ähnlich gelagerten Delikten ist es am gleichen Tag gegen 11.00 Uhr im Stadtpark gekommen sowie am vergangenen Freitagnachmittag auf der Zollstraße. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

