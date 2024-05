Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Geparkter Mercedes CLA in schwarz beschädigt

Geldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am 11. Mai 2024 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr einen auf der Kapuzinerstraße am linken Fahrbahnrand zwischen der Breestraße und dem Ostwall geparkten Mercedes CLA in schwarz. Der Unbekannte touchierte vermutlich mit einem größeren Fahrzeug beim Rangieren die rechte Fahrzeugseite des Mercedes und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

