POL-PPWP: Wer vermisst eine Drohne?

Kaiserslautern (ots) - In einer Kneipe in der Richard-Wagner-Straße ist es am Samstagmorgen um 4 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen. Im Rahmen einer zunächst verbal ausgetragenen Streitigkeit unter alkoholisierten Gästen, hat ein bislang unbekannter Mann drei Frauen im Alter von 31 und 50 Jahren ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. Der mit schwarzer Hose und Mütze bekleidete Mann ...

mehr